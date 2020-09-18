В Ливии возобновили добычу и экспорт нефти

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил в пятницу о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии после многомесячной приостановки.

"Генштаб ВС ЛНА в свете ухудшения условий жизни ливийских граждан… решил возобновить добычу и экспорт нефти при соблюдении всех условий и необходимых для этого мер, гарантирующих справедливое распределение доходов и неиспользование их для финансирования терроризма", — заявил Хафтар в речи, транслировавшейся пресс-службой ЛНА в Facebook.

Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий в стране.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ.