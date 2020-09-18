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Набиуллина надела брошь со знаком "пауза" на пресс-конференцию

Газета.Ruиещё 1
53 минуты назад
Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина надела брошь со знаком "пауза" на совещание с советом директоров по ключевой ставке Банка России.
Как сообщили в пресс-службе регулятора, ключевая ставка сохраняется на уровне 4,25% годовых.
Ранее Набиуллина неоднократно появлялась с тематическими брошами.
Экономика,Видео,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,
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