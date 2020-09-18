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Набиуллина рассказала, как выбирает брошки для пресс-конференции 

РИА Новости 1 час назад
Набиуллина раскрыла тайну своих брошек
Фото: РИА Новости
Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как выбирает брошки для пресс-конференции по итогам заседания по ставке.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на исторически минимальном уровне 4,25% годовых. Регулятор решил не снижать ставку впервые с марта.
На пресс-конференции по итогам заседания Набиуллина появилась с брошкой со знаком "пауза".

"Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением", — заявила председатель ЦБ РФ.

Последние заседания ЦБ РФ сопровождаются интригой, какую брошку наденет глава регулятора. Ранее она появлялась с украшениями в виде неваляшки, домика, голубя, подковы и V-образной кривой.
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Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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