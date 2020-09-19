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Трамп похвастался «сохранением» сирийской нефти 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 2 часа назад
Трамп похвастался «сохранением» сирийской нефти
Фото: EPA
Власти США могут обсудить судьбу сирийских нефтяных месторождений с курдами, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я сохранил нефть», — приводит его слова ТАСС.

Трамп пояснил, что силы США «вне Сирии», если не считать «войска, охраняющие нефть». Он напомнил, что США вывели силы в том числе «с границы между Сирией и Турцией», где «было много войск».
По его словам, США «вероятно, будут вести обсуждения с курдами относительно нефти, ».

«Посмотрим, как это все закончится, и мы уйдем», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что США «вернули значительное число своих войск на родину».

«Многие из них вернутся домой в самом ближайшем будущем», — сказал Трамп.

Президент США подчеркнул важность того, что страна «сократила численность» американских войск в Ираке. Кроме того, «за следующие несколько недель» в Афганистане численность американских войск сократят до 4 тыс., «затем, немногим позже», будет принято «окончательное решение» относительно военного присутствия в Афганистане.
Трамп сказал, что с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) «хорошо идут дела», хотя талибы — «они очень крепкие орешки, очень умные». Однако «прошло 19 лет, и даже они устали от войны», считает Трамп.
По его словам, США «уйдут оттуда, зная, что определенные условия должны быть выполнены».
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Комментарии
Экономика , Дональд Трамп , Талибан , ИТАР-ТАСС
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