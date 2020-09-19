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От миллиардеров потребовали спасти 30 миллионов человек 

Lenta.ru 1 час назад
Миллиардеров призвали спасти 30 миллионов человек
Фото: Reuters
Глава ООН по продовольствию Дэвид Бисли призвал миллиардеров и предприятия помочь спасти 30 миллионов человек по всему миру, которые рискуют умереть от голода в этом году, пишет CNBC.
Организации требуется 4,9 миллиарда долларов, чтобы прокормить нуждающихся в течение года. Во всем мире насчитывается более двух тысяч миллиардеров с капиталом в восемь триллионов долларов, сказал Бизли.

«Некоторые из них заработали миллиарды во время пандемии. Я не против того, чтобы их капиталы росли, но человечество столкнулось с величайшим кризисом», — добавил он.

Глава ООН по продовольствию заявил, что волна голода все еще угрожает захлестнуть весь мир, призвав правительства и частный бизнес активизировать свои усилия.
Ранее в России предложили ввести продуктовые карточки, потому что часть населения сталкивается с нехваткой продовольствия. За счет таких карточек можно стабилизировать доходы малообеспеченных семей, считают эксперты.
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Комментарии 1
Экономика , Компании , Дэвид Бисли , ООН
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