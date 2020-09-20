Политик оценил последствия отказа от «Северного потока-2» 

«Очень чётко, очень конкретно, практически добавить что-то сложно. Он очень правильно расставил все акценты. Если кто-то думает, что отменить «Северный поток-2» можно просто потому, что у кого-то появится желание, или что можно пойти на поводу у США и при этом ничего не будет, то однозначно будет. Будут серьёзные штрафные санкции… У Германии, да и у всей Европы будут большие вопросы по обеспечению гарантированными энергоресурсами», — цитирует Цекова RT.

Также он добавил, что в случае отказа от данного проекта пострадает авторитет Германии и всех стран, которые его поддерживали. Сенатор добавил, что рассчитывает на то, что подобные здравые мысли, как в заявлении Гердта, «будут звучать всё больше и больше».