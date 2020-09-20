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Политик оценил последствия отказа от «Северного потока-2» 

Свободная пресса и ещё 18 2 часа назад
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил, чем будет грозить отказ от «Северного потока-2» для Европы. Ранее по этому поводу высказался депутат бундестага, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт. Он предупредил, что отказ от газопровода грозит штрафными санкциями в размере более 10 млрд евро.
«Очень чётко, очень конкретно, практически добавить что-то сложно. Он очень правильно расставил все акценты. Если кто-то думает, что отменить «Северный поток-2» можно просто потому, что у кого-то появится желание, или что можно пойти на поводу у США и при этом ничего не будет, то однозначно будет. Будут серьёзные штрафные санкции… У Германии, да и у всей Европы будут большие вопросы по обеспечению гарантированными энергоресурсами», — цитирует Цекова RT.
Также он добавил, что в случае отказа от данного проекта пострадает авторитет Германии и всех стран, которые его поддерживали. Сенатор добавил, что рассчитывает на то, что подобные здравые мысли, как в заявлении Гердта, «будут звучать всё больше и больше».
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Комментарии
Экономика , Компании , Сергей Цеков , Бундестаг , Комитет госдумы по международным делам , Совет Федерации
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