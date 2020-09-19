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Мировая торговля оказалась под угрозой 

Lenta.ru 34 минуты назад
Мировая торговля оказалась под угрозой
Фото: globallookpress.com
Худший кризис судоходства за десятилетия ставит под угрозу мировую торговлю. Bloomberg обнаружил десятки нарушений трудового права, которые угрожают безопасности моряков, а также глобальной цепочке поставок.
Почти 20 процентов из 1,6 миллиона моряков в мире застряли на судах и не могут сойти на берег в течение нескольких месяцев. Десятки из них в беседе с Bloomberg заявили, что оказались в трудной ситуации: их контракты истекли, а зарплата задерживается более двух месяцев. Моряки не могут получить медицинскую помощь. На одном из судов капитан умер от сердечного приступа, экипаж хранил труп в морозильной камере в течение почти двух недель.

«Это самая тяжелая ситуация с судами и экипажем, которую я видел за многие десятилетия», — сказал Эндрю Кинси, старший консультант по морским рискам компании Allianz Global Corporate&Specialty.

В лучшем случае, по его словам, ожидаются задержки поставок. Компании пытаются вернуть моряков на берег, но многие порты запретили смену экипажа (из 123 торговых портов в разных странах 45 перестали разрешать делать это из-за пандемии коронавируса).
Хаос в отрасли крайне негативно скажется на мировых поставках, поскольку, по данным Всемирной конференции ООН по торговле и развитию, около 80 процентов мировой торговли товарами осуществляется по воде.
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Комментарии
Экономика , СК "Альянс" , Bloomberg
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