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Смена курса: Россия урежет расходы на оборону 

Майк Габриелян 2 часа назад
Смена курса: Россия урежет расходы на оборону
Фото: ТАСС
Россия будет меньше тратить на оборону и больше на экономику. Это произойдет впервые за 7 лет, сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета.
В 2021 году расходы федерального бюджета по функциональному разделу «Национальная оборона» впервые с 2014 года опустятся ниже расходов по разделу «Национальная экономика». В следующем году ассигнования на оборону должны составить 3,11 трлн руб. (14,5% общих расходов), национальную экономику — 3,37 трлн руб. (15,7%).
Расходы на оборону в 2021 году сократятся почти на 200 млрд руб. к ожидаемым расходам текущего года (согласно кассовому плану на 1 сентября).
В отношении к ВВП бюджет национальной обороны в следующем году составит 2,7%. Это минимум с 2011 года.
Расходы на национальную экономику в 2021 году увеличатся на 19% по сравнению с запланированными на тот же год до пандемии. Большие ассигнования получат дорожники, космическая и технологическая отрасли, производители сельхозтехники, авиаперевозчики, малый бизнес и т.д.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Украина увеличивает бюджет на оборону и безопасность. Он составит 5,92% ВВП.
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Экономика , РБК
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