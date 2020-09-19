Смена курса: Россия урежет расходы на оборону 

Россия будет меньше тратить на оборону и больше на экономику. Это произойдет впервые за 7 лет, сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета.

В 2021 году расходы федерального бюджета по функциональному разделу «Национальная оборона» впервые с 2014 года опустятся ниже расходов по разделу «Национальная экономика». В следующем году ассигнования на оборону должны составить 3,11 трлн руб. (14,5% общих расходов), национальную экономику — 3,37 трлн руб. (15,7%).

Расходы на оборону в 2021 году сократятся почти на 200 млрд руб. к ожидаемым расходам текущего года (согласно кассовому плану на 1 сентября).

В отношении к ВВП бюджет национальной обороны в следующем году составит 2,7%. Это минимум с 2011 года.

Расходы на национальную экономику в 2021 году увеличатся на 19% по сравнению с запланированными на тот же год до пандемии. Большие ассигнования получат дорожники, космическая и технологическая отрасли, производители сельхозтехники, авиаперевозчики, малый бизнес и т.д.