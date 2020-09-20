Силуанов объяснил оправданность кредита Белоруссии 

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Российский министр финансов Антон Силуанов в эфире «Россия 1» пояснил, что с помощью предоставления кредита Белоруссии России поддержит в том числе и свою экономику.

«Обеспечиваются расчёты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес», — цитирует Силуанова РИА Новости.

Он отметил, что власти слышат вопросы о том, «зачем мы в сложной для России ситуации даём кредиты зарубежным странам».

«В данном случае это наш очень близкий торговый и экономический партнёр», — сказал министр.

Также Силуанов отметил, что для России Белоруссия является надёжным заёмщиком, все займы возвращались в срок.