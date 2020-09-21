Экономист раскритиковал идею Кудрина о приватизации 

Экономист в эфире НСН предложил варианты пополнения бюджета без приватизации. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал, что продажа государственных активов даст бюджету 200-300 миллиардов рублей в год без повышения налогов в течение 5-6 лет. Кудрин отметил, что в 2019 году от приватизации РФ получила 11,5 миллиардов рублей, 7,4 из которых поступили за счет сделки по приватизации от 2010 года.

Экономист Никита Кричевский рассказал в эфире НСН, что идея приватизации появилась у российского правительства еще весной, когда стало ясно, что поступлений от экспорта углеводородов не хватит, чтобы сбалансировать бюджет.

«Дело в том, что авторы этих предложений хотели приватизировать компании, которые приносят в бюджет большие и стабильные доходы», — пояснил он.

По его словам, речь идет об инфраструктурных компания, таких как «Аэрофлот» или «Россети» , которые регулярно выплачивают дивиденды государству, пополняющие федеральный и региональный бюджеты.

«Господин Кудрин идет явно не в ту сторону. Он предлагает пополнять бюджет за счет приватизации, тогда как есть масса способов пополнить бюджет, не прибегая к подобным мерам», — сказал Кричевский.

В качестве примера он привел недавнее законодательное нововведение, которое позволяет владельцам офшорных компаний декларировать доход с 5 миллионов рублей и платить налоги только с них. Ранее налоги платились со всей суммы доходов офшорных компаний. Кричевский предложил отменить эту новацию, что, по его мнению, будет способствовать росту налоговой базы.

«Еще один момент — с прошлого года резиденты других стран, имеющие в России недвижимость, при продаже этой недвижимости не платят в бюджет ни копейки, а раньше платили 30% от сумму продажи», — добавил экономист.

При продаже квартиры за миллион долларов или участка с домом за 10 миллионов долларов раньше они должны были заплатить соответственно 300 тысяч долларов и 3 миллиона долларов, «а сегодня они не платят ничего», пояснил эксперт.

В январе 2020 года правительство РФ утвердило план приватизации на 2020-2022 годы. За этот период запланировано продать федеральной собственности на 3,6 миллиарда рублей в год, то есть совокупно чуть более чем на 10 миллиардов.