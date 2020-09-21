Коронавирус опустошил мировую экономику

Пандемия, внезапно парализовавшая экономику всего мира, обойдется очень дорого: минус семь триллионов долларов к концу 2021-го, подсчитали в Организации экономического сотрудничества и развития . Аналитики констатируют: глобальный финансовый кризис 2008-го, который поспешили назвать "великой рецессией", померкнет на фоне нового. Но Россия переживет его лучше многих других. Будет ли нынешний спад одним из самых суровых в истории и кто пострадает больше всего — в материале РИА Новости.

Невообразимые потери

Еще в апреле Международный валютный фонд предупредил: "великая рецессия" двенадцатилетней давности не сравнится с тем, что нас ждет. В 2008-м глобальный ВВП увеличился на 1,83%, а в 2009-м впервые после Второй мировой войны сократился — на 2,3%.

По итогам 2020-го в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ждали шестипроцентного падения. Нынешние оценки чуть лучше: минус 4,5%. Но и это совершенно беспрецедентно в новейшей истории.

К концу 2021-го, по прогнозам ОЭСР, суммарный ущерб для мировой экономики от пандемии коронавируса достигнет семи триллионов долларов. Это сопоставимо с совокупным годовым бюджетом США (4,1 триллиона) и Китая (3,2 триллиона).

Наиболее сильный удар экономика пережила в первой половине года из-за массовой остановки предприятий в рамках карантинных мер.

Самым тяжелым выдался второй квартал — ведущие страны столкнулись с небывалым обвалом. Так, ВВП США рухнул на 32,9%, Евросоюза — 14,4%. Снижение в ключевых европейских государствах оказалось двузначным, например в Великобритании — минус 21,7%.

Правительства развитых стран вложили триллионы долларов в меры поддержки, чтобы вернуть экономику в нормальное состояние, но этого явно не хватило. Впрочем, если прекратить бюджетные вливания, ситуация будет еще хуже, указывают в ОЭСР.

Особенно пострадала сфера услуг — транспорт, индустрия развлечений, туризма, гостиничный бизнес. Эти сектора захлестнула волна банкротств. И неизбежна новая, предупреждают экономисты, — если спрос не восстановится. Как следствие — массовая потеря рабочих мест, рост бедности и неравенства. В зоне наибольшего риска — страны с формирующейся рыночной экономикой. К таким относят и Россию.

Что по России

Однако, по предварительным оценкам, Россия переживает коронавирусный кризис намного легче других. По данным ЦБ, во втором квартале ВВП снизился на восемь процентов.

Экономика страны подошла к пандемии с низкими инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и значительными финансовыми резервами, указывают аналитики Bloomberg. А потому прогнозы на восстановление более позитивные.

Как ни парадоксально, один из факторов стабильности в коронавирусный кризис — санкции, введенные в 2014 году. Страна теперь меньше зависит от внешних потоков капитала. Плюс относительная неразвитость малого бизнеса и сферы услуг. Как предсказывает Bloomberg, российская экономика в 2020-м сократится на 4,8%.

По данным Oxford Economics, экономическая активность в России после снятия ограничений совершила мощный отскок и достигла 95% докоронавирусного уровня.

В то же время есть риск того, что этот всплеск сойдет на нет, как только экономика ощутит отложенный эффект от сокращения заработных плат и притока инвестиций. Главная опасность — новая волна коронавируса и повторный экономический локдаун.

Коронавирусная пятилетка и долгий хаос

Хотя признаков восстановления ждут уже в третьем квартале, а по итогам 2021-го мировой ВВП может даже вырасти — на пять процентов, быстрой нормализации не предвидится. Как заявила главный экономист Всемирного банка (ВБ) Кармен Рейнхарт , на это "уйдет целых пять лет", а сильнее всего пострадают беднейшие страны.

С тем, что новая реальность — это надолго, согласны и в ОЭСР.

"С вирусом придется жить еще много месяцев. Это исключает возможность скорого возврата прежней экономической активности. Это серьезное потрясение", — отмечает главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития Лоуренс Бун.

По мнению аналитиков немецкого Deutsche Bank , кризис перетряхнет всю структуру мировой экономики и наступит "эпоха беспорядка".

Миру предстоит новый "структурный суперцикл", который определяет все — "от экономики до стоимости активов, политики и образа жизни в целом". Коронавирус приблизил эту эпоху. Возникнет "неразбериха", замедлится глобализация, которая и обеспечивала быстрый экономический рост и увеличение стоимости активов в течение последних 40 лет.

Долги правительств и корпораций увеличиваются. По данным Института международных финансов, глобальный долг — общая задолженность населения, компаний, финансовых организаций и правительств всех стран — уже достиг 255 триллионов долларов. Это в три раза больше, чем общемировой ВВП, и "долговая бомба" может взорваться.