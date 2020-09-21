Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в РФ

"У нас настолько еще огосударствлена экономика, что у нас ресурсов по 200-300 миллиардов рублей получать в год от приватизации легко можно в течение ближайших пяти-шести лет. Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать", — сказал Кудрин, представляя доклад о проверке исполнения федерального бюджета за 2019 год.

Глава контрольного ведомства также отметил, что в прошлом году доходы бюджета от приватизации составили 11,5 миллиардов рублей, из них 7,4 миллиарда поступили за счет погашения приватизационной сделки 2010 года.

"То есть, всего мы получили 4,2 миллиарда рублей от приватизации объектов 2019 года", — сказал он.