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Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в России 

Прайм и ещё 10 2 часа назад
Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в РФ
Фото: РИА Новости
Российская экономика имеет невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет — это продажа принадлежащих государству активов, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"У нас настолько еще огосударствлена экономика, что у нас ресурсов по 200-300 миллиардов рублей получать в год от приватизации легко можно в течение ближайших пяти-шести лет. Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать", — сказал Кудрин, представляя доклад о проверке исполнения федерального бюджета за 2019 год.

Глава контрольного ведомства также отметил, что в прошлом году доходы бюджета от приватизации составили 11,5 миллиардов рублей, из них 7,4 миллиарда поступили за счет погашения приватизационной сделки 2010 года.
"То есть, всего мы получили 4,2 миллиарда рублей от приватизации объектов 2019 года", — сказал он.

"Это, конечно, "не бьется" с четкой установкой президента РФ в мартовском послании 2018 года о том, что доля государства в экономике должна сокращаться", — заметил в связи с этим Кудрин.

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Комментарии
Экономика , Компании , Алексей Кудрин , Госдума , Счетная палата
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