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Российскую нефть стали продавать по-новому 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Российскую нефть стали продавать по-новому
Фото: РИА Новости
Компания «Зарубежнефть» впервые продала три партии российского сорта нефти Urals новым способом, через онлайн-аукцион на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), говорится в сообщении на сайте площадки.
По итогам торгов объемы по 100 тысяч баррелей поставят через Приморск в четвертом квартале 2020 года. До аукциона допущены девять покупателей, они 12 раз поднимали цену. Премия к формуле ценообразования выросла в 1,5 раза. Как отмечается в сообщении, среди участников торгов были мировые трейдеры и подразделения международных нефтяных компаний.
Ранее торги проводились в режиме закрытого сбора заявок от желающих, то есть они не могли видеть движение стоимости и повышать ставки. В новом формате анонимность участников сохранилась.
Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников на брифинге по итогам торгов заметил, что если все основные российские производители нефти начнут принимать участие в аукционах, то биржа сможет сформировать ценовой эталон для физических партий нефти. Это позволит говорить о полноценном запуске фьючерса (контракт с исполнением в будущем) на Urals.
В настоящее время цена российского сорта формируется в зависимости от марки Brent, в разные периоды покупатели получают скидку или платят премию. Формально продвигать фьючерс СПбМТСБ пытается с 2016 года, но интереса инструмент не вызвал, поскольку нефтяники подозревают, что он вызовет снижение цен.
Ранее президент «РуссНефти» Евгений Толочек рассказал, что если бы власти страны не поддержали отрасль весной, то многие нефтяные компании могли бы обанкротиться.
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Комментарии 1
Экономика , Рынки , Алексей Рыбников , Евгений Толочек , Русснефть , Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа
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