«Пик кризиса впереди»: экономика РФ в опасности 

Экономика России еще не преодолела пик кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом экономист Вячеслав Бобков заявил «Ура.ру».

Бобков, как сообщал «Рамблер», — заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни населения Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук (РАН).

Сегодня он, сославшись на прогнозы Министерства труда России, заявил, что пик экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, может быть достигнут в России в третьем квартале 2020 года, то есть до конца сентября.

Также он высказал мнение, что к середине 2021-го от кризиса может восстановиться рынок труда в России, но не экономика страны полностью.

При этом экономист допустил, что в случае усугубления ситуации власти могут ввести новые пособия для бедных граждан. Кроме того, Бобков отметил, что внутренние рычаги, которые задействуются во время кризиса, способствуют развитию российской экономики.