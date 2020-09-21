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Цена нефти Brent опустилась ниже $41 

News.ru 2 часа назад
Цена нефти Brent опустилась ниже $41
Фото: News.ru
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE к 18:32 мск снизилась на 5,1% — до $40,96 за баррель.
Об этом сообщает ТАСС. Также на 5,9% подешевела добываемая в Техасе нефть марки WTI. В настоящее время она торгуется по $38,89 за баррель.
За период с 14 по 20 сентября 2020 года цена на нефть Brent выросла на 8,3%, а нефти WTI — на 10,1%, что стало максимальным скачком с июня. С утра 21 сентября ноябрьские фьючерсы на сырьё этих марок стали неуклонно терять в стоимости.
Как писал NEWS.ru, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что фьючерсы на нефть уже больше не станут отрицательными. По его мнению, такое затоваривание хранилищ, которое наблюдалось весной, сейчас невозможно. Александр Новак добавил, что добычу сократили не только страны ОПЕК+, но и другие страны, не входящие в ОПЕК.
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