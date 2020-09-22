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«Минфин работает по указке МВФ» 

Артём Кульша 30 минут назад
«Минфин работает по указке МВФ»
Фото: ТАСС
Финансовые власти России действуют с оглядкой на инструкции Международного валютного фонда (МВФ). Об этом экономист Михаил Хазин заявил «Царьграду».
По его словам, в инструкциях МВФ сказано, что деньги следует копить, рубль девальвировать, а дефицит федерального бюджета минимизировать за счет заимствований. Также экономист назвал министра финансов России Антона Силуанова бухгалтером, который не знает экономики и стремится лишь к тому, чтобы баланс сошелся.
Хазин считает, что глава Министерства финансов загоняет страну в долги, повышает налоги и акцизы, потому что так ему сказали поступать уважаемые товарищи. По его словам, в Минфине и Министерстве экономического развития истребили всех людей, которые понимали, и оставили таких, как Силуанов, которые не способны понять, что такое экономическая стратегия государства.
На днях, как сообщал «Рамблер», Хазин заявил, что Силуанов намерен девальвировать рубль с целью увеличения валютной выручки ради преодоления дефицита бюджета. После этого доллары будут выводиться из фондов с целью компенсировать увеличение курса американской валюты, в результате чего уровень жизни населения упадет, так как вырастут цены.
Видео дня. Названы убытки богатейших бизнесменов мира за день
Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Михаил Хазин , Международный валютный фонд , Минэкономразвития , Минфин , Царьград ТВ
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