«Минфин работает по указке МВФ» 

По его словам, в инструкциях МВФ сказано, что деньги следует копить, рубль девальвировать, а дефицит федерального бюджета минимизировать за счет заимствований. Также экономист назвал министра финансов России Антона Силуанова бухгалтером, который не знает экономики и стремится лишь к тому, чтобы баланс сошелся.

Хазин считает, что глава Министерства финансов загоняет страну в долги, повышает налоги и акцизы, потому что так ему сказали поступать уважаемые товарищи. По его словам, в Минфине и Министерстве экономического развития истребили всех людей, которые понимали, и оставили таких, как Силуанов, которые не способны понять, что такое экономическая стратегия государства.

На днях, как сообщал «Рамблер», Хазин заявил, что Силуанов намерен девальвировать рубль с целью увеличения валютной выручки ради преодоления дефицита бюджета. После этого доллары будут выводиться из фондов с целью компенсировать увеличение курса американской валюты, в результате чего уровень жизни населения упадет, так как вырастут цены.