США грозит стремительный рост госдолга

К 2050 году государственный долг США вырастет в два раза — с 98 процентов ВВП в 2020 году до 195 процентов. Об этом сказано в докладе Бюджетного управления Конгресса, передает РИА Новости.

В январе прогноз оставался на уровне 180 процентов, однако экономический кризис, связанный пандемией коронавируса, и проводимая денежно-кредитная политика заставили ухудшить прогнозы.

Эксперты призвали приготовиться к тому, что уже в 2021 году госдолг на фоне роста дефицита бюджета выйдет за пределы 100 процентов, а в 2022-м доберется до 107 процентов. Он станет самым высоким показателем в истории страны.

При этом в документе отмечается, что скорость увеличения госдолга представляет серьезную угрозу для страны. Она повышает риск увеличения ставок по кредитам, что, в свою очередь, затормозит развитие экономики, увеличит возможность кризиса и обеспокоит инвесторов. В Бюджетном управлении уверены, что даже после завершения пандемии дефицит бюджета будет только расти. Если ситуацию не изменить, к 2050 году он постепенно достигнет 13 процентов ВВП.