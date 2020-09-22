Курс доллара: доллар по 80, евро по 100 

Эксперт FxPro Александр Купцикевич заявил, что курс доллар способен подскочить выше 80 рублей, если придет новая волна высокого спроса на USD на глобальном рынке.

Как сообщал «Рамблер», вечером 21 сентября на Московской бирже курс доллара рос на 66 копеек, до 76,41 рубля. При этом российская валюта отыграла потери к европейской: евро подешевел с более чем 90 рублей до 89,69 рубля.

Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» заявили , что рубль подвела нефть, подешевевшая после возобновления добычи на востоке Ливии. Также на нацвалюту продолжают влиять новости о ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального

По словам Купцикевича, пока американская валюта не показывает активного роста выше отметки в 76 рублей. Это доказывает, что сильные покупатели текущих уровней пока есть.

Эксперт связал резкий рост курсов «токсичной смесью»: спрос на иену одновременно с распродажами в акциях банковского сектора. Он отметил, что такие же обстоятельства сложились перед кризисом 2008 года.

Купцикевич не стал исключать сценарий, при котором давление на рынки усилится, защитники рубля исчезнут и евро сделает мощный рывок выше 90 рублей. В таком случае следующим рубежом вполне могут стать сто рублей за евро.