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В Кремле заявили о санкционной зависимости США 

RT на русском и ещё 6 33 минуты назад
В Кремле заявили о санкционной зависимости США
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления госсекретаря США Майка Помпео о ситуации с Алексеем Навальным и планах Вашингтона создать коалицию против «Северного потока — 2».
Песков отметил, что «оставит удовольствие» комментировать заявление государственного секретаря США официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

«Что касается в целом санкционной зависимости США — по-другому трудно назвать, она всем хорошо известна, всем странам мира — вряд ли кто-то такую деятельность одобряет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Помпео заявил, что США работают над созданием коалиции с целью не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».
Также он выразил надежду, что Германия придёт к такому же мнению из-за того, что произошло с Навальным.
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Экономика , Другое , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Мария Захарова , МИД , РИА Новости
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