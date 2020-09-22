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Греф допустил снижение ключевой ставки Центробанка 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Греф допустил снижение ключевой ставки ЦБ
Фото: ТАСС
Центробанк может снова снизить ключевую ставку, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью «Москва-24».

«Мы видим потенциал еще небольшой (для снижения ставки — прим. НСН), туда же немножко двинутся и ставки по депозитам. Вряд ли это будет еще как-то радикально», — сказал он.

Ранее Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 процента.
Как сообщила пресс-служба регулятора, в последние месяцы инфляция была несколько выше прогнозов, повышенными оставались и инфляционные ожидания населения и предприятий.
Центробанк рассчитывает на уровень годовой инфляции в 3,7–4,2% в 2020 году и 3,5–4,0% в 2021 году.
В Банке России добавили, что оценят целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.
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Экономика , Герман Греф , Сбербанк России , Центральный банк России
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