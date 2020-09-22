Где российское правительство ищет деньги в бюджет

Осень традиционно считается непростым временем для российской экономики. И кризисный 2020 год не стал исключением в этом плане.

Очевидно, что правительство вынуждено действовать исходя из сложившихся обстоятельств, следуя их неумолимой логике. В подобных условиях у него нет возможности и желания обсуждать непопулярные меры с бизнесом и гражданами, а также обосновывать их необходимость. Поэтому такие меры принимаются оперативно и в приказном порядке.