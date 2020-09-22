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Мобилизация доходов. Где российское правительство ищет деньги в бюджет 

ТАСС 3 часа назад
Где российское правительство ищет деньги в бюджет
Фото: РИА Новости
Осень традиционно считается непростым временем для российской экономики. И кризисный 2020 год не стал исключением в этом плане.
Очевидно, что правительство вынуждено действовать исходя из сложившихся обстоятельств, следуя их неумолимой логике. В подобных условиях у него нет возможности и желания обсуждать непопулярные меры с бизнесом и гражданами, а также обосновывать их необходимость. Поэтому такие меры принимаются оперативно и в приказном порядке.
Какие меры предлагают власти — читайте в полной версии материала
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Экономика , Видео , Правительство РФ
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