В Думе оценили идею о коалиции против «Севпотока-2»

Депутат Госдумы РФ , член комитета по энергетике Михаил Шеремет считает, что США своими планами по созданию коалиции против строительства "Северного потока — 2" политизируют данный проект, открывая дорогу к скатыванию во времена холодной войны.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон создает коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока — 2", и надеется, что газопровод не будет достроен.

"США своей политикой подрывает систему современных международных экономических отношений, тем самым открывая прямую дорогу к скатыванию во времена холодной войны, подвергая угрозе мирное существование человечества", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, строительство газопровода "Северный поток — 2" является исключительно экономическим проектом. "США намеренно политизируют данный проект. Цель предельно ясна — заработать для себя дивиденды и поправить свою неудачную экономическую политику за счет европейских государств, продавая им свой сжиженный газ", — подчеркнул депутат.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.