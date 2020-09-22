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В Госдуме оценили идею США создать коалицию против «Северного потока — 2» 

РИА Новости 1 час назад
В Думе оценили идею о коалиции против «Севпотока-2»
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет считает, что США своими планами по созданию коалиции против строительства "Северного потока — 2" политизируют данный проект, открывая дорогу к скатыванию во времена холодной войны.
В понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон создает коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока — 2", и надеется, что газопровод не будет достроен.

"США своей политикой подрывает систему современных международных экономических отношений, тем самым открывая прямую дорогу к скатыванию во времена холодной войны, подвергая угрозе мирное существование человечества", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, строительство газопровода "Северный поток — 2" является исключительно экономическим проектом. "США намеренно политизируют данный проект. Цель предельно ясна — заработать для себя дивиденды и поправить свою неудачную экономическую политику за счет европейских государств, продавая им свой сжиженный газ", — подчеркнул депутат.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Проект "Северный поток — 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
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Комментарии 1
Экономика , Михаил Шеремет , Газпром , ЕС , Shell , Госдума , РИА Новости
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