«Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых «зеленых коридоров» прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией», — подчеркнул Путин.