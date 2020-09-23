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Путин призвал создать «зеленые коридоры» для мировой торговли 

ТК «Звезда» и ещё 13 1 час назад
Ранее президент РФ подчеркнул важность расчистки от санкций для восстановления мировой экономики.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что предложение РФ ввести «зеленые коридоры» для мировой торговли без торговых войн и санкций, в том числе для продовольствия, сейчас особенно актуально. Об этом президент рассказал во время выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых «зеленых коридоров» прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией», — подчеркнул Путин.

Ранее президент РФ заявил, что расчистка от санкций может стать подспорьем для восстановления экономики и сокращения безработицы.
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Экономика , Видео , Владимир Путин , Генассамблея ООН
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