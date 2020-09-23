Белоусов назвал KPI правительства на 2021 год 

"С учетом бюджетной консолидации и сокращения государственного спроса, чтобы обеспечить прогнозируемый рост ВВП на 3,3 процента, нужно достичь увеличения потребительских расходов населения, частных инвестиций и экспорта на ближайший год не менее чем на пять процентов", — отметил Белоусов, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

По его словам, для достижения этих целей по поручению президента разработан общенациональный план действий, который содержит 30 ключевых инициатив, проработанных и обеспеченных финансированием.

В ближайшее время документ вынесут на заседание кабмина, добавил вице-премьер.

Разработать общенациональный план действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, Владимир Путин поручил в конце апреля.

Президент подчеркивал, что важнейшие задачи документа — поддержание спроса и загрузка производственных мощностей. Как пояснил глава государства, безработица говорит о том, что мощности экономики недозагружены, сохраняется существенный дефицит спроса.