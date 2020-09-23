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В Госдуме оценили ситуацию со строящими «Северный поток —2» судами 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
В Думе оценили ситуацию с судами для «Севпотока-2»
Фото: ТАСС
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT отказ Международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Это, безусловно, странная ангажированность в пользу отдельных государств, чего не должно быть, наверное, в современном мире вообще никак. У нас должны быть чисто рыночные отношения… Это решение говорит о сильной политизированности клуба», — подчеркнул Ананских.

Ранее сообщалось, что Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2».
Участников клуба призвали во избежание санкций «оценивать и минимизировать риски заключения контрактов по „Северному потоку — 2“ или „Турецкому потоку“.
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Комментарии 1
Экономика , Другое , Игорь Ананских , Госдума
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