По словам экономиста, озвученные чиновником данные говорят только о том, что россиян морят денежным голодом: в экономику не вливаются деньги, которые могли бы доставаться самым обычным гражданам и на которые они могли бы покупать для себя самые нужные товары и услуги. Нет. За место этого, как отмечает Делягин, финансовое руководство страны старается подходить к этому вопросу чисто формально и по-бухгалтерски, то есть, главное, чтобы всё сошлось и красивом смотрелось на бумаге.

А тем временем реальная проблема, которая, собственно, и на даёт людям покупать больше продуктов на свои деньги, в отличие от мнимой борьбы с инфляцией, не решается. Это произвол монополий. Сейчас, по словам Делягина, он сдерживается лишь тем простым фактом, что более 70% россиян живут в нищете, у них очень мало денег. И вот в этих условиях чиновники, управляющие экономикой, ещё и ограничивают приток в неё денег. Это и есть настоящий денежный мог, подытожил эксперт.