Официальный прогноз по инфляции в 3,8% к окончанию года, озвученный первым вице-премьером российского правительства Андреем Белоусовым, не вселяет никакого оптимизма, хотя, видимо, предполагалось, что он должен был это сделать, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Regnum.
По словам экономиста, озвученные чиновником данные говорят только о том, что россиян морят денежным голодом: в экономику не вливаются деньги, которые могли бы доставаться самым обычным гражданам и на которые они могли бы покупать для себя самые нужные товары и услуги. Нет. За место этого, как отмечает Делягин, финансовое руководство страны старается подходить к этому вопросу чисто формально и по-бухгалтерски, то есть, главное, чтобы всё сошлось и красивом смотрелось на бумаге.
А тем временем реальная проблема, которая, собственно, и на даёт людям покупать больше продуктов на свои деньги, в отличие от мнимой борьбы с инфляцией, не решается. Это произвол монополий. Сейчас, по словам Делягина, он сдерживается лишь тем простым фактом, что более 70% россиян живут в нищете, у них очень мало денег. И вот в этих условиях чиновники, управляющие экономикой, ещё и ограничивают приток в неё денег. Это и есть настоящий денежный мог, подытожил эксперт.