Путин объявил о социальном контракте

Президент РФ Владимир Путин заявил, что социальный контракт должен использоваться как один из ключевых инструментов в борьбе с бедностью.

«Одним из ключевых инструментов по борьбе с бедностью должен стать социальный контракт», — сказал Путин на встрече с сенаторами.

Он напомнил, что со следующего года социальный контракт будет внедряться по всей стране, в ближайшие три года на реализацию программы ежегодно из федерального бюджета предполагается направлять в регионы более 26 миллиардов рублей.

Президент добавил, что планирует обсудить механизмы и опыт реализации соцконтракта в пилотных регионах на ближайшей встрече с правительством.