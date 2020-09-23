Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.60
$
76.70
89.65
89.44
Прогноз
28.09 – 05.10
$
74.30
87.97
Индексы и котировки Brent
42.38
+0.28 Золото
1879.81
–0.21 РТС
1193.06
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.09
1.1692
–0.0082
08.09
1.1774
20.09
11.09
28.08

Путин назвал один из ключевых инструментов борьбы с бедностью 

BFM.RU и ещё 3 1 час назад
Путин объявил о социальном контракте
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заявил, что социальный контракт должен использоваться как один из ключевых инструментов в борьбе с бедностью.

«Одним из ключевых инструментов по борьбе с бедностью должен стать социальный контракт», — сказал Путин на встрече с сенаторами.

Он напомнил, что со следующего года социальный контракт будет внедряться по всей стране, в ближайшие три года на реализацию программы ежегодно из федерального бюджета предполагается направлять в регионы более 26 миллиардов рублей.
Президент добавил, что планирует обсудить механизмы и опыт реализации соцконтракта в пилотных регионах на ближайшей встрече с правительством.
Видео дня. Россиян ждут нововведения в сфере ЖКХ
BFM.RU: последние новости
Путин: повышение НДФЛ для богатых — справедливое и нравственно обоснованное решение Путин: повышение НДФЛ для богатых — справедливое и нравственно обоснованное решение Супертанкер Венесуэлы будет ходить под российским флагом Супертанкер Венесуэлы будет ходить под российским флагом Путин: у России нет критической зависимости от колебаний цен на нефть Путин: у России нет критической зависимости от колебаний цен на нефть
Экономика , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Почему опасно хранить пенсию на карте
Почему опасно хранить пенсию на карте
Новому супертанкеру России пророчат неподвижное будущее
Новому супертанкеру России пророчат неподвижное будущее
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Цены на нефть обрушились
01:13
Цены на нефть обрушились
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение