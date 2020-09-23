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Российской пшенице предрекли глобальное доминирование 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Российской пшенице предрекли глобальное доминирование
Фото: РИА Новости
России предрекли глобальное доминирование на рынке пшеницы после того, как Алжир, являющийся третьим по величине импортером зерна в мире, решил начать закупать крупные партии российского сырья. Об этом пишет Bloomberg.
Алжир ранее импортировал из России только небольшие объемы пшеницы, поскольку российское зерно не подходило по качеству. Однако в сентябре этого года страна решила смягчить условия поставок и разрешить завоз сырья из Черноморского региона.
Алжир стал вторым за последнее время крупным покупателем пшеницы, который открыл свой рынок для России. В начале года российская сторона начала поставлять зерно другому крупному импортеру — Саудовской Аравии. Кроме того, в последние годы Россия нарастила экспорт в страны от Турции до Бразилии, от Вьетнама до Танзании. В настоящее время российское сырье покупают более 100 стран мира.

«Вы можете увидеть ошеломительный рост как производства пшеницы в России, так и роста экспорта из этой страны. Россия вложила значительные средства в увеличение своей доли на рынке и продолжает ее наращивать», — отметил директор британской консалтинговой компании CRM AgriCommodities Джеймс Болсворт (James Bolesworth).

Минсельхоз России ожидает, что в 2020 году объем урожая зерна в стране составит не менее 122,5 миллиона тонн (в том числе 74,5 миллиона тонн пшеницы). Это больше показателя прошлого года, когда Россия собрала 121,2 миллиона тонн зерна. Если прогноз министерства сбудется, урожай текущего года станет вторым по величине в постсоветской истории, уступая только рекордному 2017 году.
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Комментарии 3
Экономика , Рынки , Минсельхоз , Bloomberg
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