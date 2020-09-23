Российской пшенице предрекли глобальное доминирование 

России предрекли глобальное доминирование на рынке пшеницы после того, как Алжир, являющийся третьим по величине импортером зерна в мире, решил начать закупать крупные партии российского сырья. Об этом пишет Bloomberg.

Алжир ранее импортировал из России только небольшие объемы пшеницы, поскольку российское зерно не подходило по качеству. Однако в сентябре этого года страна решила смягчить условия поставок и разрешить завоз сырья из Черноморского региона.

Алжир стал вторым за последнее время крупным покупателем пшеницы, который открыл свой рынок для России. В начале года российская сторона начала поставлять зерно другому крупному импортеру — Саудовской Аравии. Кроме того, в последние годы Россия нарастила экспорт в страны от Турции до Бразилии, от Вьетнама до Танзании. В настоящее время российское сырье покупают более 100 стран мира.

«Вы можете увидеть ошеломительный рост как производства пшеницы в России, так и роста экспорта из этой страны. Россия вложила значительные средства в увеличение своей доли на рынке и продолжает ее наращивать», — отметил директор британской консалтинговой компании CRM AgriCommodities Джеймс Болсворт (James Bolesworth).