Названы сроки восстановления банковского сектора

Мировой банковский сектор, включая более половины стран G20, вряд ли сможет восстановиться до докризисных уровней до 2023 года, говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

"Мы не ожидаем, что крупнейшие банковские сектора мира, включая более половины стран G20, вернутся к показателям, существовавшим до COVID-19, раньше 2023 года", — говорится в сообщении.

S&P пишет, что с начала эпидемии предприняло 335 негативных рейтинговых действий по отношению к банкам во всем мире, и ожидает, что рейтингам устойчивости финансовых организаций будет сложно вернуться к докризисному уровню.

Агентство указывает, что банки развивающихся рынков, вероятно, столкнутся с резким увеличением убытков по кредитам в 2020 году. При этом отмечается, что есть потенциал для постепенного улучшения ситуации в последующие годы, если экономическая активность восстановится, как это предусмотрено в базовом сценарии S&P. "Восстановление банковской системы Китая до докризисного уровня может произойти к концу 2022 года. Другие развивающиеся рынки могут восстановиться в 2023 году или позже", — полагают эксперты агентства.

В том, что касается Европы, потери по кредитам банков региона, вероятно, значительно вырастут с исторически низких уровней в 2020 году и останутся высокими в 2021 году. S&P добавляет, что базовый сценарий агентства предполагает, что полное восстановление экономики может занять несколько лет.