Судьба газопровода «Северный поток — 2» решится 24-25 сентября. Об этом сообщает Welt.

20 августа, как сообщал «Рамблер», политик Алексей Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». Сегодня Навальный был выписан из больницы.

На 24-25 сентября было запланировано проведение саммита ЕС Вчера глава Европейского совета Шарль Мишель перенес его на 1-2 октября из-за того, что, возможно, заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Позавчера Welt сообщило, что в ходе саммита Евросоюза будет принято решение по поводу новых санкций в отношении России в связи с делом Навального. Немецкое издание не исключило, новые санкции будут подразумевать остановку реализации «Северного потока — 2».