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Названа дата, когда решится судьба «Северного потока — 2» 

Артём Кульша 2 часа назад
Судьба газопровода «Северный поток — 2» решится 24-25 сентября. Об этом сообщает Welt.
20 августа, как сообщал «Рамблер», политик Алексей Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». Сегодня Навальный был выписан из больницы.
«Северный поток-2» рассорил страны Евросоюза
На 24-25 сентября было запланировано проведение саммита ЕС Вчера глава Европейского совета Шарль Мишель перенес его на 1-2 октября из-за того, что, возможно, заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Позавчера Welt сообщило, что в ходе саммита Евросоюза будет принято решение по поводу новых санкций в отношении России в связи с делом Навального. Немецкое издание не исключило, новые санкции будут подразумевать остановку реализации «Северного потока — 2».
Комментарии 2
Экономика , Видео , Шарль Мишель , Алексей Навальный , ЕС , Европейский совет
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