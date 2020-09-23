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Найден способ достроить «Северный поток-2» 

Lenta.ru 1 час назад
Найден способ достроить «Северный поток-2»
Фото: РИА Новости
Участники страхового рынка нашли способ обеспечить достройку российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает РИА Новости. Для этого придется задействовать страховую компанию, уже находящуюся под западными санкциями.
По словам источника агентства, близкого к Международной группе клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I), организация настоятельно рекомендовала своим членам не иметь дел с участниками строительства «Северного потока-2», поскольку это чревато высоким риском попасть под действие санкций со стороны США, имеющих экстерриториальный принцип.
В конце 2019 года из проекта была вынуждена выйти швейцарская компания Allseas, располагающая судном-трубоукладчиком, способным завершить работы в Балтийском море. После этого оператор проекта Nord Stream 2 AG начал поиски замены. В качестве одного из вариантов называлось российское судно «Академик Черский», однако оно столкнулось с проблемами из-за невозможности застраховать риски поломки.

«На прямой руке [первом этапе страхования] может быть любой страховщик, которому уже терять нечего», — отметил собеседник издания, уточнив, что главные сложности могут возникнуть на этапе перестрахования — переноса части рисков и ответственности одним страховщиком на другого.

В IG P&I не состоит российских компаний, поэтому единственно возможным вариантом может стать перестрахование у государственной Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).
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Экономика , Компании , Рязанская нефтеперерабатывающая компания , РИА Новости
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