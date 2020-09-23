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Россия расширила санкции против ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Россия расширила санкции против ЕС
Фото: РИА Новости
Москва решила расширить список представителей Евросоюза, которым запрещено въезжать в страну, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В ответ на действия Евросоюза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза», — цитирует Захарову ТАСС.

Также министерство иностранных дел направило ноту Евросоюзу, проинформировав его о расширении черного списка представителей объединения, которым запрещен въезд в Россию.

«Последнее время Европейский союз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан. Действуя, как и прежде, в обход существующих международных норм, ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманным, порой абсурдным предлогом. Неоднократно предупреждали Евросоюз о пагубности такого подхода, но в ЕС игнорируют наши предложения вести предметный профессиональный диалог на основе фактов и по-прежнему выбирают язык санкций», — приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Ранее в Европарламенте предложили внести россиян в список санкций против представителей Белоруссии.
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Комментарии 1
Экономика , Мария Захарова , МИД , ЕС , Европарламент , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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