Россия расширила санкции против ЕС 

«Последнее время Европейский союз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан. Действуя, как и прежде, в обход существующих международных норм, ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманным, порой абсурдным предлогом. Неоднократно предупреждали Евросоюз о пагубности такого подхода, но в ЕС игнорируют наши предложения вести предметный профессиональный диалог на основе фактов и по-прежнему выбирают язык санкций», — приводит слова Захаровой РИА «Новости».