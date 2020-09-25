Российские аграрии получили десятки миллионов

«Господдержка именно для производителей масличных культур очень важна, так как, в частности, рапс очень востребован за рубежом. Получив поддержку, аграрии смогут увеличить производство, тем самым расширить представительство Кузбасса на международном рынке», — сказал заместитель губернатора по АПК Алексей Харитонов.