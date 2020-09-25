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Российские аграрии получили поддержку на десятки миллионов рублей 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Российские аграрии получили десятки миллионов
Фото: РИА Новости
Аграрии Кузбасса получили из федерального и областного бюджетов господдержку в размере 56,67 миллиона рублей. Это предусмотрено в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Кузбассе» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает Kuzbass85.

«Господдержка именно для производителей масличных культур очень важна, так как, в частности, рапс очень востребован за рубежом. Получив поддержку, аграрии смогут увеличить производство, тем самым расширить представительство Кузбасса на международном рынке», — сказал заместитель губернатора по АПК Алексей Харитонов.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.
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Экономика , Алексей Харитонов , Владимир Путин
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