Группа американских сенаторов представила законопроект, предусматривающий введение санкций против России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным . Об этом сообщается на сайте одного авторов проекта, сенатора от штата Делавэр Криса Кунса.

"Законопроект предписывает администрации определить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия", — указано в сообщении.

Сенаторы предлагают ввести санкции в отношении российских официальных лиц, "причастных к грубым нарушениям международного права", отмечается в релизе.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. В среду, 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Немецкие врачи заявили об его отравлении веществами из группы "Новичок", однако не представили российской стороне доказательств. В Кремле заявили, что не скрывают никакой информации о ситуации с Навальным.