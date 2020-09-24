Миру предрекли дефицит бананов 

В мире может начаться дефицит бананов из-за извержения вулкана Сангай в Эквадоре, предрекает El Comercio. Из-за вулканической активности экспорт фруктов может рухнуть на 25-30 процентов — это эквивалентно полутора миллионам коробок.

Из-за сильных выбросов пепла пострадали по меньшей мере 83 тысяч гектаров земель, среди них и провинции, где выращивают бананы. Скорее всего, фермеры в этом сезоне потеряют до четверти урожая, чуть больше повезет тем, кто использует специальные чехлы для защиты от насекомых. Эквадор — крупнейший экспортер бананов в мире, страна поставляет фрукты в Россию, Европу и на Ближний Восток.

Вулкан Сангай активизировался в воскресенье, 20 сентября. Столб дыма из него поднимался на высоту до 10 километров. Пеплом покрылись жилые дома и посевы в провинциях Боливар, Гуайяс, Лос-Риос и Чимборасо. В отдельных районах это может обернуться серьезным ущербом для сельского хозяйства, но окончательно урон еще не определен. Международный аэропорт в Гуаякиле пришлось закрыть.