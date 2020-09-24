Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.60
$
77.00
89.60
89.44
Прогноз
28.09 – 05.10
$
74.30
87.97
Индексы и котировки Brent
41.86
+0.05 Золото
1858.19
+0.11 РТС
1193.06
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.09
1.1657
–0.0147
09.09
1.1803
21.09
13.09
30.08

Миру предрекли дефицит бананов 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Миру предрекли дефицит бананов
Фото: Jacquelyn Martin / AP
В мире может начаться дефицит бананов из-за извержения вулкана Сангай в Эквадоре, предрекает El Comercio. Из-за вулканической активности экспорт фруктов может рухнуть на 25-30 процентов — это эквивалентно полутора миллионам коробок.
Из-за сильных выбросов пепла пострадали по меньшей мере 83 тысяч гектаров земель, среди них и провинции, где выращивают бананы. Скорее всего, фермеры в этом сезоне потеряют до четверти урожая, чуть больше повезет тем, кто использует специальные чехлы для защиты от насекомых. Эквадор — крупнейший экспортер бананов в мире, страна поставляет фрукты в Россию, Европу и на Ближний Восток.
Вулкан Сангай активизировался в воскресенье, 20 сентября. Столб дыма из него поднимался на высоту до 10 километров. Пеплом покрылись жилые дома и посевы в провинциях Боливар, Гуайяс, Лос-Риос и Чимборасо. В отдельных районах это может обернуться серьезным ущербом для сельского хозяйства, но окончательно урон еще не определен. Международный аэропорт в Гуаякиле пришлось закрыть.
Видео дня. Россиян ждут нововведения в сфере ЖКХ
Последние новости
Восстановлена картина случайной атаки Су-35 на Су-30 в Тверской области Восстановлена картина случайной атаки Су-35 на Су-30 в Тверской области Еще одна страна отказалась считать Лукашенко легитимным президентом Еще одна страна отказалась считать Лукашенко легитимным президентом Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей
Комментарии
Экономика , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россиян морят денежным голодом»
«Россиян морят денежным голодом»
Авиагигант уволит работников ради спасения
Авиагигант уволит работников ради спасения
Звезда «Игры престолов» оценила свою квартиру
Звезда «Игры престолов» оценила свою квартиру
Вступили в силу новые правила поверки счетчиков
Вступили в силу новые правила поверки счетчиков
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение