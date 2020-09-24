Когда достроят «Северный поток— 2» 

Весна 2021 года — идеальное время для достройки газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает «Взгляд».

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев отказалась предоставить страховое покрытие судам, участвующим в строительстве «Северного потока — 2».

В исключительной экономической зоне Дании нельзя вести деятельность без страхования рисков, однако взаимное страхование — не единственная форма страховой защиты, есть еще традиционное коммерческое страхование, причем застраховать суда может даже российская компания.

Также он усомнился в том, что в случае положительного решения немцев трубопровод удастся достроить в 2020 году, так как этому не способствуют погодные условия. По мнению эксперта, стройка может возобновиться весной 2021-го.