Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.92
$
77.20
89.69
89.99
Прогноз
28.09 – 05.10
$
75.11
88.53
Индексы и котировки Brent
42.00
+0.12 Золото
1855.33
+0.12 РТС
1193.06
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.09
1.1661
–0.0143
09.09
1.1803
21.09
13.09
30.08

Когда достроят «Северный поток— 2» 

Артём Кульша 52 минуты назад
Когда достроят «Северный поток— 2»
Фото: РИА Новости
Весна 2021 года — идеальное время для достройки газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает «Взгляд».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев отказалась предоставить страховое покрытие судам, участвующим в строительстве «Северного потока — 2».
В исключительной экономической зоне Дании нельзя вести деятельность без страхования рисков, однако взаимное страхование — не единственная форма страховой защиты, есть еще традиционное коммерческое страхование, причем застраховать суда может даже российская компания.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказал мнение, что власти Дании не хотят принимать страховку судов российской компанией и выжидают решения Германии по «Северному потоку — 2».
Также он усомнился в том, что в случае положительного решения немцев трубопровод удастся достроить в 2020 году, так как этому не способствуют погодные условия. По мнению эксперта, стройка может возобновиться весной 2021-го.
Видео дня. О каких зарплатах мечтают россияне
Комментарии 1
Экономика , Станислав Митрахович , Фонд национальной энергобезопасности , Финансовый университет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Россиян ждет повышение самого главного налога
Россиян ждет повышение самого главного налога
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение