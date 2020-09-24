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Kauppalehti (Финляндия): Россия восстанавливается после двойного удара — быстрее западных стран? 

ИноСМИ 1 час назад
«Россия восстанавливается быстрее западных стран»
Фото: © РИА Новости, Владимир Трефилов
Эпидемия коронавируса сильно ударила и по России, но она справляется с кризисом с меньшими потерями, чем многие западные страны, констатируют финские эксперты. В статье в Kauppalehti (Финляндия) приводится их анализ ситуации в российской экономике и предварительный прогноз ее развития в ближайшие годы.
Институт переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) прогнозирует сокращение российского ВВП в России в 2020 году на 4%. В 2021 году в России вновь начнется рост, и производство, по прогнозам BOFIT, будет расти со скоростью более 2%. Однако докризисный уровень в производстве будет достигнут только к концу 2022 года.
Старший экономист BOFIT Хели Симола (Heli Simola) все же подчеркивает, что этот прогноз пока приблизительный. Такие показатели можно ожидать только в том случае, если вторая волна пандемии не начнется, и уровень потребления восстановится.
Кроме коронавируса экономика России столкнулась и с другими потрясениями. Глобальный экономический кризис сократил экспортный спрос, весной стоимость нефти рухнула, когда Россия и ОПЕК не смогли договориться об ограничениях на добычу нефти. В итоге договоренность все же была достигнута, но России пришлось сильно сократить добычу нефти.
В период с января по август средняя стоимость нефти Urals составляла 41 доллар за баррель, что на 38% меньше, чем в 2019 году. Изменение стоимости нефти и ограничения на добычу нефти тоже негативно повлияли на состояние экономики России в 2020 году.
Вследствие всего этого российский рубль тоже достиг рекордно низких значений в отношении к евро и доллару.
На курсе рубля сказываются не только экономические проблемы, но и политическая нестабильность, которую усугубляют ситуация в Белоруссии, отравление оппозиционного лидера Алексея Навального и возможные последующие санкции.
Слабый рубль тормозит восстановление импорта. Импорт товаров и так претерпевает трудности, потому что у граждан, пострадавших от последствий коронавируса и безработицы, сейчас недостаточно средств.
Тем не менее в последние месяцы появились признаки восстановления экономики. Ежедневно по-прежнему фиксируется около тысячи случаев заражения, но ограничения были сняты, и жизнь уже возвращается в прежнее русло. Экспорт после сильнейшего удара тоже восстановился — спрос из Китая вновь пришел в норму.

«Похоже, самый безнадежный период позади», — сказала Симола 18 сентября на мероприятии, посвященном развитию России (Bofitin Venäjä-tietoisku).

Однако в России есть много проблем, ослабляющих ее развитие в долгосрочной перспективе. Ситуация в области демографии неблагоприятна, приток инвестиций низок. Структура экономики из-за коррупции, недостаточной защиты собственности и непроработанного законодательства однобока, прибыльность производства невелика, что следует из недостатка инноваций и слишком большой роли государства в экономике.
В июле президент Владимир Путин заявил о постановке новых целей в экономике, которые охватят период вплоть до 2030 года.
В числе целей — рост ВВП страны, обгоняющий рост мировой экономики, и увеличение инвестиций на 70% за следующее десятилетие.

«Над этим придется сильно поработать: в период с 2011 по 2019 год реальный рост инвестиций составил 2%», — говорит Симола.

Цель сократить бедность в два раза тоже кажется нереалистичной, поскольку за последнее десятилетие уровень бедности в стране даже немного возрос.
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Экономика , Статьи , Алексей Навальный , Владимир Путин , ОПЕК
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