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Путин оценил ситуацию с безработицей в России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Путин назвал тревожной ситуацию с безработицей в РФ
Фото: Reuters
Рост безработицы в России на 1,7% является тревожным сигналом, однако в целом ситуация гораздо лучше, чем в других странах, заявил президент Владимир Путин.
По словам главы государства, перед началом эпидемии коронавируса уровень безработицы в России был 4,7%, а сейчас 6,4%, передает ТАСС.

«В целом, это гораздо лучше, чем во многих других развитых экономиках, это совершенно очевидно, но все-таки это такой сигнал тревожный, который говорит нам о том, что мы должны таргетировать эту проблему, уделить ей максимальное внимание», — сказал Путин.

Ранее Путин призвал помочь гражданам России с низким уровнем дохода преодолеть сложные жизненные обстоятельства. По его словам, ситуация с безработицей в России остается все еще напряженной.
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Экономика , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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