Путин назвал тревожной ситуацию с безработицей в РФ

Рост безработицы в России на 1,7% является тревожным сигналом, однако в целом ситуация гораздо лучше, чем в других странах, заявил президент Владимир Путин

По словам главы государства, перед началом эпидемии коронавируса уровень безработицы в России был 4,7%, а сейчас 6,4%, передает ТАСС.

«В целом, это гораздо лучше, чем во многих других развитых экономиках, это совершенно очевидно, но все-таки это такой сигнал тревожный, который говорит нам о том, что мы должны таргетировать эту проблему, уделить ей максимальное внимание», — сказал Путин.

Ранее Путин призвал помочь гражданам России с низким уровнем дохода преодолеть сложные жизненные обстоятельства. По его словам, ситуация с безработицей в России остается все еще напряженной.