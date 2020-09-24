Восстановление экономики России оказалось под угрозой 

Восстановление российской экономики от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, оказалось под угрозой. Как сообщает Bloomberg, это обосновано решением властей сократить стимулирующие меры в текущем году. Агентство уточняет, что летом экономика восстанавливалась быстрее ожидаемого во многом благодаря росту потребительского спроса. Но стимулы для поддержания ситуации скоро истекут, так что покупательская способность рискует просесть.

Бюджетные стимулы в целом были меньше, чем в других странах и составили всего 4 процента от ВВП, но такая поддержка сыграла положительную роль в восстановлении экономики. Субсидии истекут в ближайшие месяцы, а с нового года российские власти собираются сократить траты и повысить налоги.

Еще одним препятствием может стать вторая волна коронавируса: число инфицированных растет. Но власти пока не намерены снова вводить ограничения.

Ранее в сентябре первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил о том, что подобного спада не наблюдалось с 2009 года. Он уточнил, что объем ВВП и реальные располагаемые доходы населения обрушились на восемь процентов, а уровень безработицы за несколько месяцев подскочил до шести процентов — более, чем на миллион человек.