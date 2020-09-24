Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.15
$
77.29
89.90
90.27
Прогноз
28.09 – 05.10
$
74.30
87.97
Индексы и котировки Brent
42.09
–0.09 Золото
1860.21
–0.00 РТС
1195.77
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.09
1.1651
–0.0152
09.09
1.1803
21.09
13.09
30.08

Восстановление экономики России оказалось под угрозой 

Lenta.ru 28 минут назад
Восстановление экономики России оказалось под угрозой
Фото: РИА Новости
Восстановление российской экономики от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, оказалось под угрозой. Как сообщает Bloomberg, это обосновано решением властей сократить стимулирующие меры в текущем году. Агентство уточняет, что летом экономика восстанавливалась быстрее ожидаемого во многом благодаря росту потребительского спроса. Но стимулы для поддержания ситуации скоро истекут, так что покупательская способность рискует просесть.
Бюджетные стимулы в целом были меньше, чем в других странах и составили всего 4 процента от ВВП, но такая поддержка сыграла положительную роль в восстановлении экономики. Субсидии истекут в ближайшие месяцы, а с нового года российские власти собираются сократить траты и повысить налоги.
Еще одним препятствием может стать вторая волна коронавируса: число инфицированных растет. Но власти пока не намерены снова вводить ограничения.
Ранее в сентябре первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил о том, что подобного спада не наблюдалось с 2009 года. Он уточнил, что объем ВВП и реальные располагаемые доходы населения обрушились на восемь процентов, а уровень безработицы за несколько месяцев подскочил до шести процентов — более, чем на миллион человек.
В то же время в Кремле настаивают, что обстановка в стране складывается лучше, чем в целом по миру. Президент Владимир Путин заявил, что восстановление российской экономики началось еще в июне.
Видео дня. О каких зарплатах мечтают россияне
Последние новости
Путин обозначил свою позицию по возвращению ограничений из-за коронавируса Путин обозначил свою позицию по возвращению ограничений из-за коронавируса Раскрыты зарплаты Соловьева, Киселева, Скабеевой и других российских телеведущих Раскрыты зарплаты Соловьева, Киселева, Скабеевой и других российских телеведущих Сбербанк официально представил новый логотип Сбербанк официально представил новый логотип
Комментарии 2
Экономика , Андрей Белоусов , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
К чему приведут новые правила проверки счетчиков
К чему приведут новые правила проверки счетчиков
Россиян ждет повышение самого главного налога
Россиян ждет повышение самого главного налога
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение