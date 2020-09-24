Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Ситуация с инаугурацией Лукашенко и скандал с болезнью Навального помогают сторонникам антироссийских санкций на Западе усилить давление, уверен экономист. Эксперт подчеркнул, что рынок валют остерегается именно этого. Опасения инвесторов приводят к падению рубля, говорит Авакян.

Экономист признал, что прогнозировать геополитические факторы крайне сложно. Поэтому через 1,5 месяца может сбыться и положительный для России сценарий, по которому рубль останется на прежнем уровне. «Если санкций не будет или они будут помягче, то сильного влияния на рубль они не окажут. Тогда доллар будет торговаться примерно за 80 рублей», — объяснил Авакян.