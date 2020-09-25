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США обещали «народу Сирии» 720 млн долларов 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
США обещали «народу Сирии» 720 млн долларов
Фото: globallookpress.com
На организованном США в рамках Генассамблеи ООН заседании американская сторона объявила о намерении выделить «народу Сирии» 720 млн долларов, сообщил глава Госдепа Майк Помпео.
Эти средства выделяются «в качестве дополнительной гуманитарной помощи народу Сирии как внутри Сирии, так и во всем регионе», сообщается на сайте ведомства.
Помощь также коснется стран, принимающих сирийских беженцев: Турции, Иордании, Ливана, Ирака и других государств.
В результате «общий объем гуманитарной помощи, предоставленной США с начала кризиса, превышает 12 млрд долларов», заявил Помпео.
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Экономика , Генассамблея ООН , Госдеп США
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