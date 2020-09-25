Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.05
$
77.45
89.75
90.15
Прогноз
28.09 – 05.10
$
75.11
88.53
Индексы и котировки Brent
42.66
+0.09 Золото
1869.90
+0.03 РТС
1195.77
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.09
1.1664
–0.0150
10.09
1.1814
22.09
14.09
31.08

В РФ ожидают падение цен на товары иностранных онлайн-магазинов 

News.ru 59 минут назад
Иностранные онлайн-магазины снизят цены
Фото: News.ru
Цены на товары зарубежных онлайн-магазинов могут упасть на 10% при развитии в России сети бондовых складов. Об этом заявил председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров.
Первый такой склад на территории страны откроется в Татарстане в начале ноября, сообщает газета «Известия». Издание отмечает, что особенностью бондовых складов является процедура растаможки товара. Так, продавцы размещают на арендованной площади товары, растаможка которых производится поштучно по облегчённой процедуре при их покупке. На бондовых складах товары могут храниться без растаможки до трёх лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правила, согласно которым онлайн-покупатели имеют право в недельный срок вернуть товар продавцу, хотят изменить в России. В настоящее время возвращать смартфоны, косметику, нижнее бельё и сложную бытовую технику без брака и изъянов не разрешается только в стационарной рознице.
Видео дня. О каких зарплатах мечтают россияне
News.ru: последние новости
Сенаторы США готовят санкции против властей РФ из-за Навального Сенаторы США готовят санкции против властей РФ из-за Навального МВФ: последствия пандемии могут быть легче, чем предполагалось МВФ: последствия пандемии могут быть легче, чем предполагалось Налоги отменить: это спасёт экономику Налоги отменить: это спасёт экономику
Комментарии
Экономика , Алексей Федоров , Торгово-промышленная палата , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Изменились правила поверки счетчиков
Изменились правила поверки счетчиков
Решен вопрос индексации пенсий работающим россиянам
Решен вопрос индексации пенсий работающим россиянам
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение