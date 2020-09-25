Рубль рухнет через месяц: эксперт предсказал доллар по 100 рублей 

Экономист Нарек Авакян заявил, что через месяц-полтора курс американский валюты может взлететь до ста рублей за доллар. Об этом сообщает «Ура.ру».

По мнению эксперта, такой скачок вероятен еще до выборов президента США, намеченных на ноябрь, из-за геополитики и угрозы введения санкций против России.

«Если санкции будут жесткими, как изначально предполагалось, то рубль может улететь выше 80 и закрепиться там, потенциально дойти до 100 рублей», — заявил Авакян.

Если же санкций не будет или они окажутся мягкими, доллар будет стоить около 80 рублей, считает экономист.