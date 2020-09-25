Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.05
$
77.10
89.70
89.85
Прогноз
28.09 – 05.10
$
77.00
90.86
Индексы и котировки Brent
42.77
+0.42 Золото
1871.44
–0.11 РТС
1188.98
–0.57
Динамика валют
EUR / USD
25.09
1.1666
–0.0148
10.09
1.1814
22.09
14.09
31.08

Россия в августе сохранила лидерство по поставкам нефти в Китай 

Rambler News Service 51 минуту назад
Россия сохранила лидерство по поставкам нефти в КНР
Фото: РИА Новости
Россия увеличила объём поставок нефти в Китай в августе 2020 года на 3,7% по сравнению с показателем за алогичный период прошлого года — до 5,8 млн тонн (1,37 млн баррелей в сутки), став крупнейшим поставщиком нефти в эту страну второй месяц подряд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.

«Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в августе второй месяц подряд», — говорится в публикации.

Второе место по поставкам нефти в Китай в августе заняла Саудовская Аравия — 5,26 млн тонн (снижение на 32,5% в годовом выражении). Поставки нефти из Ирака в августе выросли на 2% — до 4,6 млн тонн.
Поставки бразильской нефти в Китай в августе выросли на 75% — до 4,15 млн тонн, нефти из США — более чем в 2 раза, до 2,23 млн тонн.
По итогам января-августа Россия также занимает первое место по поставкам нефти в Китай — 57,1 млн тонн (рост на 15,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года), Саудовская Аравия за восемь месяцев поставила на китайский рынок 55,8 млн тонн нефти (рост на 6,1%).
Видео дня. C каких видов доходов будут взимать НДФЛ в размере 15%
Rambler News Service: последние новости
Сенаторы США подготовили санкции против России из-за Навального Сенаторы США подготовили санкции против России из-за Навального Минприроды оценило стоимость запасов нефти и газа в России Минприроды оценило стоимость запасов нефти и газа в России Путин назвал долю нефтегазовых доходов в бюджете на 2021 год Путин назвал долю нефтегазовых доходов в бюджете на 2021 год
Комментарии
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Россиянин продает квартиру за один рубль
Россиянин продает квартиру за один рубль
Между Россией и Казахстаном назревает скандал
Между Россией и Казахстаном назревает скандал
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение