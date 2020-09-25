Лукашенко нашел применение российским деньгам

"Когда я встречался с президентом России, мы очень много обсуждали этот вопрос (поставки белорусских товаров через порты Ленинградской области — ред.), я сказал, что мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить там свой причал, свой порт. Он загорелся этим вопросом. И я ему даже предложил решение финансовое: все, что мы сэкономим на АЭС, которая строится за счет кредита РФ, мы готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала там. Мы с вами можем реализовать совместный проект", — сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.