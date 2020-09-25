Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.20
$
77.30
90.00
90.10
Прогноз
28.09 – 05.10
$
74.30
87.97
Индексы и котировки Brent
42.35
–0.45 Золото
1861.83
–0.24 РТС
1188.98
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.09
1.1646
–0.0169
10.09
1.1814
22.09
14.09
31.08

Лукашенко заявил о готовности строить морской терминал в России 

РИА Новости и ещё 10 1 час назад
Лукашенко нашел применение российским деньгам
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.

"Когда я встречался с президентом России, мы очень много обсуждали этот вопрос (поставки белорусских товаров через порты Ленинградской области — ред.), я сказал, что мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить там свой причал, свой порт. Он загорелся этим вопросом. И я ему даже предложил решение финансовое: все, что мы сэкономим на АЭС, которая строится за счет кредита РФ, мы готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала там. Мы с вами можем реализовать совместный проект", — сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

По его словам, белорусская сторона очень много сейчас говорит и работает над изменением логистики по поставкам белорусских товаров.

"Порты — это же Ленинградская область, нам надо договориться во что бы то ни стало. Вопрос — железнодорожные тарифы и перевалка в портах", — подчеркнул Лукашенко.

Видео дня. C каких видов доходов будут взимать НДФЛ в размере 15%
Последние новости
Стали известны подробности гибели дочери Конкина Стали известны подробности гибели дочери Конкина Собянин попросил московские компании продлить удаленку Собянин попросил московские компании продлить удаленку Мясников назвал самые опасные народные средства Мясников назвал самые опасные народные средства
Комментарии
Экономика , Александр Дрозденко , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фармаколог объяснил, почему дорожают лекарства
Фармаколог объяснил, почему дорожают лекарства
Канада свернула переговоры о торговле с КНР
Канада свернула переговоры о торговле с КНР
Фондовые биржи АТР закрылись в минусе
Фондовые биржи АТР закрылись в минусе
Названо условие для дальнейшего роста доллара
Названо условие для дальнейшего роста доллара
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение