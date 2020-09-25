ВЭФ-2021 перенесут из Давоса

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в 2021 году пройдет не в Давосе, мероприятие вернется на свою традиционную площадку в 2022-м, следует из письма основателя и президента ВЭФ Клауса Шваба , опубликованного в газете Davoser Zeitung.

Во вторник в швейцарских СМИ появилась информация, что организаторы ВЭФ планируют провести саммит в следующем году не Давосе. СМИ ссылались на владельцев отелей, которых проинформировали, что проведение мероприятия именно в Давосе поставлено под сомнение. Позднее специалист по коммуникациям ВЭФ Сэм Вертмюллер сообщил РИА Новости, что решение по переносу ВЭФ из Давоса в 2021 году еще не принято и ВЭФ представит дополнительную информацию о форуме в ближайшие недели.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех жителей Давоса за то, что отмена нашей традиционной ежегодной встречи в январе будущего года была воспринята с большим пониманием… Мы уже с нетерпением ждем нашей ежегодной встречи, как обычно, в Давосе в январе 2022 года", — написал Шваб в письме, опубликованном в пятницу.

Президент ВЭФ отметил, что, когда форум вернется в Давос в 2022 году, планируется сократить его посещаемость и попросить участников воздержаться от мероприятий за пределами конференц-центра. Шваб также написал, что был бы "признателен, если бы вдоль набережной больше не арендовали магазины".

На одной полосе с письмом Шваба в газете опубликована статья под заголовком "ВЭФ определенно не вернется в Давос до 2022 года". По данным Davoser Zeitung, среди площадок для проведения ВЭФ в 2021 году рассматриваются города Лугано, Бюргеншток, а также крупный деловой и жилой центр The Circle, расположенный рядом с аэропортом Цюриха.

Ранее проведение ВЭФ было запланировано на конец января 2021 года, однако позднее из-за ситуации с коронавирусом его перенесли на начало лета будущего года. Форум проходит в швейцарском Давосе на протяжении 50 лет.