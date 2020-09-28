80 за доллар – не предел. Что ждет рубль к Новому году

Российская валюта начала неделю с очередного падения – в понедельник курс доллара на Мосбирже превысил 79 рублей. В целом с начала лета рубль упал примерно на 15%. Виной этому вызванная карантином рецессия, а также страхи очередного локдауна – на этом фоне участники рынка и крупный бизнес спешат переложиться в твердые валюты.

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НАПРЯЖЕННОСТЬ РАСТЕТ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, в октябре ключевой темой станут опасения второй волны эпидемии, так как начинается сезон роста респираторных заболеваний. Частичное возвращение карантинных мер уже можно наблюдать в России и некоторых странах Европы. Новые ограничения, даже в более мягкой форме, все равно ударят по экономике и по позициям рисковых активов.

"Наметившееся в сентябре ухудшение эпидемиологической обстановки в мире вызвало опасения инвесторов относительно перспектив восстановления мировой экономики и баланса на нефтяном рынке, что оказало дополнительное давление на рубль. В случае выхода ситуации с пандемией из-под контроля и введения повторных локдаунов в ключевых экономиках снижение стоимости российской валюты может продолжиться", — считает аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева.

В этом случае доллар может стоить 80 рублей и выше, а евро – выше 92 рублей.

Старший̆ аналитик БКС Виталий Громадин тоже прогнозирует приближение курса пары доллар/рубль к отметке 80. Он объясняет это ростом геополитической̆ напряженности вблизи границ России и активизацией̆ антироссийской риторики в США на фоне приближения президентских выборов.

"В случае ухудшения геополитического фона, а это для России, в том числе, возможный проигрыш президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре, рубль может отправиться к минимумам марта 2020 года, января 2016 года и декабря 2014 года", — считает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов добавляет к этим внешнеполитическим факторам риска еще и ажиотаж вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального

СЮРПРИЗЫ НА НОВЫЙ ГОД

Прогнозы аналитиков на ближайшее будущее также не блещут оптимизмом.

"Умеренно-оптимистичный сценарий (без новых санкций) предполагает, что доллар вырастет до 82 рублей. Если новые санкции США против России будут введены, то котировки могут дойти до 90-95 рублей к концу году, а там волатильность может закинуть их даже выше", — прогнозирует Антонов.

К тому же к Новому году последствия пандемии и локдауна проявят себя ярче — безработица усилится, поскольку предприятия наконец освоятся с форматом работы в удаленном режиме и начнут оптимизацию численности персонала, считает эксперт.

Новые карантинные меры могут негативно отразиться на нефтяном спросе, и, соответственно, ценах на черное золото.

Также никто не застрахован от таких сюрпризов, как, например, раскол в OПЕК . По мнению Антонова, картель прожил значительно больше, чем ему было отпущено, и теперь является неким артефактом 70-х, непонятно как удерживающимся в 2020-х годах.

"Некоторые страны уже покинули организацию, а некоторые готовятся выйти из соглашения о сокращении добычи, понимая, что наполнить бюджет оно все равно не помогает, но ограничивает текущую выручку", — считает он.

Наращивание объемов добычи приведет к низким ценам на сырье (ниже 45 долларов за баррель Brent), которые будут обуславливать дефицит бюджета в России, а затем и слабеющий курс рубля.

ШАНСЫ ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ

Однако, если "вирусная обстановка" в мире начнет улучшаться, рубль может всех удивить. В числе рисковых активов он способен несколько укрепиться и завершить 2020-й год вблизи уровней̆ 74-75 за доллар, предполагает Громадин.

В случае ослабления санкционного давления на Россию и общей нормализации настроений на глобальных финансовых рынках можно ожидать проявления интереса иностранных инвесторов к российским ценным бумагам, добавляет Зайцева. По ее мнению, это поспособствует укреплению национальной валюты — рубль может подорожать к концу года до 70 рублей за доллар.