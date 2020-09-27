Немецкий министр обвинил критиков проекта в непоследовательности. Они не связывают проект с импортом российского газа в Европу в целом.

Те, кто призывают не завершать строительство, должны ответить на вопрос: "Откуда в будущем будет поступать газ?", передает издание слова Альтмайера.

"Проблематично ставить под сомнение проекты, которые рассчитаны на несколько десятилетий, каждую пару месяцев", — сказал он.