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Министр экономики ФРГ призвал завершить проект "Северный поток — 2"

Слово и Дело
39 минут назад
Немецкий министр обвинил критиков проекта в непоследовательности. Они не связывают проект с импортом российского газа в Европу в целом.
Те, кто призывают не завершать строительство, должны ответить на вопрос: "Откуда в будущем будет поступать газ?", передает издание слова Альтмайера.
"Проблематично ставить под сомнение проекты, которые рассчитаны на несколько десятилетий, каждую пару месяцев", — сказал он.
Ранее Вашингтон заявил, что намерен сделать все возможное, чтобы предотвратить достройку газопровода. В США считают "Северный поток — 2" угрозой энергетической безопасности Европы.
Экономика,Компании,Видео,
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