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Американский банк внес рубль в список самых перспективных валют 

BFM.RU и ещё 1 2 часа назад
Goldman Sachs счел рубль перспективной валютой
Фото: РИА Новости
Аналитики банка Goldman Sachs назвали рубль одной из самых перспективных валют.
Сюда же эксперты отнесли мексиканский песо и южноафриканский рэнд.
Они считают эти валюты привлекательными по соотношению среднесрочного риска и долгосрочной доходности, сообщил телеканал CNBC. Пока волатильность основных валют во главе с американским долларом не позволяет поднимать ставки из-за высоких рисков, стоит задуматься о возможностях альтернатив, заявили аналитики.
Песо они назвали самой перспективной валютой на развивающихся рынках после пандемии коронавируса.
Рубль уступает ему только в связи с динамикой цен на нефть, от которой зависит его курс.
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