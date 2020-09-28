Goldman Sachs счел рубль перспективной валютой

Аналитики банка Goldman Sachs назвали рубль одной из самых перспективных валют.

Сюда же эксперты отнесли мексиканский песо и южноафриканский рэнд.

Они считают эти валюты привлекательными по соотношению среднесрочного риска и долгосрочной доходности, сообщил телеканал CNBC. Пока волатильность основных валют во главе с американским долларом не позволяет поднимать ставки из-за высоких рисков, стоит задуматься о возможностях альтернатив, заявили аналитики.

Песо они назвали самой перспективной валютой на развивающихся рынках после пандемии коронавируса.

Рубль уступает ему только в связи с динамикой цен на нефть, от которой зависит его курс.