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Восстановление российской экономики стало еще дороже 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Восстановление экономики России стало еще дороже
Фото: РИА Новости
Общенациональный план восстановления российской экономики, утвержденный правительством, стал еще дороже, чем предполагалось. Стоимость мероприятий, которые следует провести до конца 2021 года, составит 6,4 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».
Предполагается, что программа позволит выйти на рост в три процента ВВП. Главными инструментами стали цифровизация госуправления, дерегулирование, точечные субсидии, дорожные инвестиции и взаимодействие с бизнесом.
Как отмечается в материале, документ во многом новый — треть плана появилась в конце лета — и объединяет уже предпринятые ранее действия по борьбе с кризисом. Его отличает почти полное отсутствие протекционистских мер, а также замена выделения финансирования на субсидирование через сниженные кредитные ставки и госгарантии.
При этом пострадавшие отрасли предложено использовать для системного развития. Речь идет, например, о туризме и легкой промышленности, по которым ситуация с коронавирусом ударила сильнее, чем по другим. Та же идея используется в оборонно-промышленном комплексе, где власти хотят ускорить импортозамещение.
Большое количество инициатив должно быть реализовано уже осенью-зимой. Издание отмечает, что их исполнение обязательно повысит количество конфликтов в бизнес-среде, которая работает с государством, и внутри самого госаппарата.
Тем не менее правительство Михаила Мишустина надеется, что после успешно завершенного первого этапа второй, с октября 2020 года по июнь 2021-го, позволит вернуть реальные доходы населения на уровень 2019 года, стабилизировать и снизить безработицу. Третий этап обещает снижение безработицы ниже пяти процентов и устойчивый рост доходов.
План восстановления экономики утвержден на заседании правительства 23 сентября. Ранее он оценивался в пять триллионов рублей.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что экономика России не сумеет перейти к быстрому росту. По его мнению, базовый прогноз Минэкономразвития по росту ВВП слишком оптимистичный.
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Комментарии
Экономика , Алексей Кудрин , Михаил Мишустин , Счетная палата , Минэкономразвития
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